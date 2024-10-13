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SnobMagazin.com

Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı... İşte detaylar...

Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

Eşinin çantasını taşıdığı görülen şarkıcı, "Biraz ağrısı var o yüzden ben taşıyorum. Eşim çantasına çok şey tıkıştırdığı için kolu ağrıyordu, o yüzden ben taşıdım" dedi.

 Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

'Çoğu Gitti Azı Kaldı' parçasını çıkaran Başaran, "Eser çıkalı 10 gün oldu. Güzel gidiyor. Tanıtımları için İstanbul'a geldim. Normalde Antalya'dayım. Sekiz ay Antalya, dört ay İstanbul'dayız. Antalya daha güzel. Kışı da güzel. Yazın İstanbul, kışın Antalya'dayım" dedi.

 Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

Başaran, "90'lı yılları arıyor musunuz?" sorusuna, "Bambaşkaydı o dönem. Şimdi, o dönem yapılan şarkıları genç jenerasyon cover yapıyor. Şimdiki şarkıların ömrü üç ay" yanıtını verdi.

 Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

Başaran, "Neden şimdi 90'lar dönemindeki şarkılar çıkmıyor?" sorusuna, "Artık şarkılarda samimiyet yok. Bilgisayarda aranje oluyor. İki haftada tüketip, iki hafta sonra başka şarkılara geçiyorlar.

 Murat Başaran eşinin çantasını taşıdı! Taşıma nedenini bu sözlerle anlattı...

Biz emek harcıyorduk. Konserler de konser değil. Yeğenlerimizi konsere götürüyoruz, beş şarkı söylüyorlar, sonra o beş parçayı bir daha söylüyorlar" diye cevap verdi.

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