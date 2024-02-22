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Murat Başaran’dan yeni single sürprizi

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçısı Murat Başaran, yepyeni teklisi ile müzikseverleri selamlamaya hazırlanıyor.

Murat Başaran’dan yeni single sürprizi

Müzik dünyasına kazandırdığı birçok çalışmasına Levent Solmaz ile düet yaptığı “Beni Sen Göm” isimli single parçasını ekleyen Başaran, yeni şarkısının heyecanını yaşıyor. İkilinin muhteşem bir uyum içerisinde birbirine eşlik eden sesleri tam anlamıyla dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkartacak. 

Murat Başaran’dan yeni single sürprizi

“Beni Sen Göm” melodik yapısı ve duygusu ile romantiklerin en favori şarkılarından biri olacak. Sözlerini aşk şarkılarının usta ismi Ahmet Selçuk İlkan’ın kaleme aldığı, Murat Başaran’ın bestelediği “Beni Sen Göm”ün düzenlemesini Efe Can, klip yönetmenliğini ise Fethi Çağan Mertsöz yaptı.

Murat Başaran & Levent Solmaz’ın duygusal rüzgarlar estireceği taze teklisi “Beni Sen Göm” 23 Şubat’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Kıng Musıc YouTube kanalında…

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