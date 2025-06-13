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Murat Başaran’dan babalara hediye

Ünlü şarkıcı Murat Başaran’dan babalara hediye... İşte detaylar...

Murat Başaran’dan babalara hediye

Türk pop müziğinin güçlü sesi Murat Başaran, yeni single'ını babalara armağan etti. Murat Başaran, Babalar Günü’ne özel Babam şarkısını seslendirdi.

 Murat Başaran’dan babalara hediye

Sözlerini Mehmet Serhan Kurtulmuş ve 3 yıl önce babasını kaybeden Ayten Öztürk Başaran’ın kaleme aldığı, müziği Murat Başaran’a, düzenlemesi ise Ceyhun Çelikten’e ait olan Babam şarkısının klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekildi. Klipte Ayten Öztürk Başaran’ın babası Mustafa Öztürk’ün fotoğraflarına yer verildi. Murat Başaran’ın eşi ve yönetmen Kemal Başbuğ, sürpriz yaparak Murat Başaran’ın babasının da fotoğraflarına yer verdi.

Murat Başaran’dan babalara hediye

(Serhan Kurtulmuş - Murat Basaran - Ayten Öztürk Başaran - Kemal Başbuğ)

Murat Başaran, klip çekiminin gerçekleştiği Seyrantepe’de basın mensuplarını ağırladı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başaran, Babam şarkısı için iddialı konuştu. “Yılın babam şarkısı geliyor” diyen Başaran, “Çok iddialıyım. Yılın babam şarkısı geliyor. Sevgili eşim babasını 3 sene önce kaybetmişti. Babasına yazdığı şiirler vardı. Çok etkilendim. Hem doktorum hem de söz yazarımız Serhan Kurtulmuş düzenlemesini yaptı. Ortaya çok güzel bir şiir çıktı, hoşuma gitti. Hemen yukarı odaya çıktım gitarı elime aldım ve babam dedim. Ortaya çok güzel bir şarkı çıktı. Bu kadar beklemiyordum ama çok iddialıyım. Bütün babalarımıza gelsin” ifadelerini kullandı.

Murat Başaran’dan babalara hediye

Uzun zaman sonra ilk defa babaya hitaben yapılan müzikseverlerin kalbine dokunacak Babam şarkısı, cuma günü Poll Production etiketiyle YouTube ve tüm müzik platformlarında yayında olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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