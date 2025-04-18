 Murat Başaran'a aşk Kıbrıs şarkısı yaptırdı

Ünlü şarkıcı Murat Başaran ve Ayten Öztürk, evliliklerinin ikinci yılını önceki akşam Vanoz Ataşehir’de kutladı.

Çifti, bu özel günlerinde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.



Kutlamaya; Nuri Alço, Lara, Latif Doğan, Ahmet Selçuk İlkan, Nagihan Karadere, Deniz Gençay gibi ünlü isimler katıldı. Murat Başaran, hazırlattığı 101 adet kırmızı gülü eşi Ayten Hanım’a takdim ederken “Ben Sana Ölürüm” şarkısını seslendirdi. Romantik ve eğlenceli anların yaşandığı kutlamada şarkılarıyla geceye renk katan ünlü isimler, hep birlikte sahnede ikinci yıl pasta kesti.

Murat Başaran ve Ayten Öztürk, kutlama sonrası kameraların karşısına geçti. Geride bıraktıkları iki yılı değerlendiren Murat Başaran, “Çok güzel bir iki yılı geride bıraktık. Bugünü başbaşa geçirmeyi düşünüyorduk ama sonradan böyle bir sürprize karar verdim. Sanatçı dostlarımız bizimle birlikte oldu. Nikah şahidimiz Ahmet Selçuk İlkan burada. Biz bize eğleniyoruz. Benim sevgi pıtırcığım iyi ki hayatıma girmiş, benim kadınım olmuş” diye konuştu. Ayten Öztürk, “Hayatımda sanırım babamdan sonra iyi ki dediğim kişi. İyi ki murat. Çok büyük sürpriz oldu. Her gün âşık oluyorum dersem yeridir. Çok naif ve romantik bir insan” dedi.

AŞKINDAN KIBRIS ŞARKISI YAPTI

Eşiyle Kıbrıs’ta tanıştığını söyleyen Murat Başaran, kendisine Kıbrıs şarkısı yaptığını söyledi: “Kıbrıs’ta onu beklerken ‘Özlüyor Kıbrıs, neredesin’ dedim. Bizim hikayemiz Kıbrıs’ta başladı. Şarkı tamamlandı. Hatta sözlerinin bir kısmını da Ayten hanıma yazdırdım. Üç hafta sonra ‘Bekliyor Kıbrıs’ isimli şarkımız çıkacak. Ayten babasını çok seviyordu ona bir şarkı yazdık ‘Babam’ diye.”



BOŞANMAMAK İÇİN GEÇ EVLENDİM

Nuri Alço, geceye 5 yıllık eşi Burcu Alço ile birlikte katıldı. Alço, muhabirlerin “Evliklerde ilk 5 yıl atlatılırsa boşanmalar azalıyormuş” sözlerine “Ben zaten boşanmamak için geç evlendim. Yoksa daha önceden olurdu” diyerek esprili karşılık verdi. Evlilikten hep korktuğunu ifade eden Alço, “Gayet mutlu ve huzurluyum. Biraz zor yola gelirdim” dedi.



SEVGİYE GÖZÜ KÖR OLANLAR

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bütün malını eşine bırakacağını açıklayan Nuri Alço, sözlerini yineledi: “Çocuğum olmadığına göre bütün malım mülküm eşime kalacak. Bugüne kadar yaptıklarımı, ulaştıklarımı huzurlu olduğum bir insana bırakacağım için gözüm arkada kalmayacak. Benim için maddiyet en son şey” Burcu Alço ise sosyal medyada yapılan “Para için birlikte” tarzı yorumların kendisini çok üzdüğünü ifade etti: “Bu konu benim için biraz hassas. Nuri’ye şunu söyledim. ‘Bunca sene kendin kazandın. İster bir vakfa bağışla, Lösev’e bağışla. 19 yaşımdan beri çalışıyorum. Hiçbir zaman maddiyat eksikliği yaşayan biri olmadım. Nuri kendisi öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Bu tarz olaylar beni çok üzüyor. Aramızdaki yaş farkından dolayı sevgiye gözü kör olanların yorumlarını okuyorum, ‘Parası için falan yazıyorlar’ bunlar beni üzüyor”

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