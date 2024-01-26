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Murat Balcı’yı dilenci sandılar!

Müzik dünyasının ünlü ismi Murat Balcı, “Pare Pare” şarkısının klip çekimlerinde evsiz kılığına girdi. 1 gününü sokakta yaşayanlar gibi geçiren Balcı’yı dilenci sanan vatandaşlar, sanatçıya para verdi.

Murat Balcı’yı dilenci sandılar!

“Sal Gitsin”, “Yorma”, “Su Olsam Sensiz Akmam” ve “Ahde Vefasız” şarkılarıyla müzik listelerini hareketlendiren Murat Balcı, kendi müzik şirketi 7Records’tan yayınlayacağı ilk şarkı olan “Pare Pare”ye ses getirecek bir klip çekti. Söz ve müziği Tekir’e ait şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Ecem Gündoğdu oturdu.

Murat Balcı’yı dilenci sandılar!

SOKAKLARA DÜŞTÜ! 

Murat Balcı klipte yaşadığı ayrılık sonrası sokaklara düşüp evsiz kalan bir adamı canlandırdı. 1 gününü gerçek bir evsiz gibi geçiren Balcı’yı rol gereği büründüğü imajıyla tanıyamayan vatandaşlar, sanatçıya para verdi. 

AĞLAMA KRİZLERİ GEÇİRDİ 

Oyuncu arkadaşı Müjde Uzman da Murat Balcı’ya sürpriz yaparak klibe dahil oldu. Çekimler, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Balcı için zorlu geçti. Zaman zaman ağlama atakları geçiren şarkıcıyı set ekibi teskin etti. 

“Pare Pare” klibiyle birlikte 26 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayınlandı.

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