Murat Balcı hız kesmiyor

Annesi Saliha Balcı’yla düet yaptığı Orhan Gencebay şarkısı “Seni Buldum Ya”’nın hemen arkasından çıkardığı, klibinde Müjde Uzman’ın da yer aldığı, çok ses getiren teklisi “Nasıl Unuttum Seni” çıkalı daha 1 ay olmadan; sanatçı bir sonraki şarkısı için yine stüdyoya girdi. Eylül ayında sevenleriyle buluşturacağı “Heyecanım” adlı yeni şarkısı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Balcı; “Arka arkaya çıkaracağımız 9 şarkı şimdiden hazır. Bir tane düet, bir rap cover, diğerleri de sıfır km şarkılar. Bir tane de beni acayip heyecanlandıran bir tribute albümde yer alacağım ama şimdilik onu söyleyemiyorum, sürpriz” şeklinde açıklama yaptı.



“Bu iş kalabalığı güzel de keşke aşk hayatım da bir o kadar ıssız olmasa” diyen sanatçıyı yeni sezonda TV'de de 2 farklı dizi projesiyle birden izleyeceğiz. Bunun yanı sıra sezon içinde bir tane de büyük bir müzikal tiyatro oyununda yer alacağı konuşulan Balcı, projelerin isimlerini şimdilik sır gibi saklıyor ve ekliyor: “oyunculuğa 3 yıl kadar ara verdikten sonra bu kadar beklemeye değmiş dedirtecek projelerle izleyici karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

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