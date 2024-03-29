Murat Balcı Afrika’da günaha girdi

Murat Balcı bu kez sadece mikrofonun arkasında değil, aynı zamanda kamera arkasında da iddialı olduğunu göstererek ilk defa yönetmen koltuğuna oturdu ve klibinin yönetmenliğini de üstlendi.

Klip, dünyanın cennet köşelerinden biri olan Afrika'nın büyüleyici Mauritius Adası'nda 2 günde çekildi. Doğanın ve müziğin mükemmel uyumunu yakalamak amacıyla özenle hazırlanan bu klip, izleyicilere Afrikanın otantik dokusu eşliğinde hem görsel hem de işitsel bir şölen sunmayı hedefliyor.

Murat Balcı "Gel Günaha Girelim" ile bu kez önceki şarkılarından daha farklı bir sound ve okuma tekniğiyle dinleyinin karşısına çıkıyor. Müzikal olarak batıyla doğunun sentezlendiği bu davetkar şarkıyla Balcı, dinleyenini tutkulu bir yolculuğa çıkarmayı vaad ediyor.

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