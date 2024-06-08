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Murat Acar’dan tarihi köşkün bahçesinde 10. yıl defilesi

Türkiye’nin ünlü tasarımcısı Murat Acar’ın “Florashion” temalı 10. Yıl özel koleksiyonu muhteşem bir defileyle görücüye çıktı. 40 parçadan oluşan kapsül koleksiyon İzmir’de 250 yıldır tüm görkemiyle ayakta duran Edward Whittall köşkünün bahçesinde sergilendi.

Murat Acar’dan tarihi köşkün bahçesinde 10. yıl defilesi

Türkiye’nin ünlü topmodelleri Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Sezgi Sena Akay ve Duman Fashion Event’e ait yerli ve yabancı 40 modelinin podyuma çıktığı defile ayakta alkışlandı.

Murat Acar’dan tarihi köşkün bahçesinde 10. yıl defilesi

 

Koreograf Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın Avrupai koreografisiyle sergilenen defilenin yapıldığı ortam ve Murat Acar’ın kreasyonları beğeni kazandı.

Murat Acar’dan tarihi köşkün bahçesinde 10. yıl defilesi

 

Defile sonrası heyecanını dile getiren Özge Ulusoy kıyafetleri çok beğendiğini dile getirirdi. Tuba Ünsal başta olmak üzere pek çok ismin “Güzellik yarışmaları yapılmamalı” sözlerine cevap veren Özge Ulusoy, “Ben de bir Türkiye güzeli olarak güzellik yarışmalarının sektöre girmek için en doğru adım olduğunu düşünüyorum. Güzellik yarışmalarının kaldırılması gerekli bir adım değil. Daha çok dünyaya duyarlı güzellik yarışmalarının yapılması lazım” dedi.

 

Murat Acar’dan tarihi köşkün bahçesinde 10. yıl defilesi

 

Murat Acar defilesi için Amerika’dan dönen Şevval Şahin, Amerikalı modellerle Türk modellerin arasında bir fark olmadığını söylerken, “Özge Ulusoy gibi modellerimiz Victoria Secret defilelerinde bile çıkacak kalitede” dedi.

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