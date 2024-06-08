Murat Acar’dan tarihi köşkün bahçesinde 10. yıl defilesi

Türkiye’nin ünlü topmodelleri Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Sezgi Sena Akay ve Duman Fashion Event’e ait yerli ve yabancı 40 modelinin podyuma çıktığı defile ayakta alkışlandı.

Koreograf Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın Avrupai koreografisiyle sergilenen defilenin yapıldığı ortam ve Murat Acar’ın kreasyonları beğeni kazandı.

Defile sonrası heyecanını dile getiren Özge Ulusoy kıyafetleri çok beğendiğini dile getirirdi. Tuba Ünsal başta olmak üzere pek çok ismin “Güzellik yarışmaları yapılmamalı” sözlerine cevap veren Özge Ulusoy, “Ben de bir Türkiye güzeli olarak güzellik yarışmalarının sektöre girmek için en doğru adım olduğunu düşünüyorum. Güzellik yarışmalarının kaldırılması gerekli bir adım değil. Daha çok dünyaya duyarlı güzellik yarışmalarının yapılması lazım” dedi.

Murat Acar defilesi için Amerika’dan dönen Şevval Şahin, Amerikalı modellerle Türk modellerin arasında bir fark olmadığını söylerken, “Özge Ulusoy gibi modellerimiz Victoria Secret defilelerinde bile çıkacak kalitede” dedi.

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