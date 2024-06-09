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Münih seyircisi yağmura rağmen ‘Zeynep Bastık’ dedi

Zeynep Bastık önceki gün Almanya’nın Münih kentinde sahne aldı. Ünlü yıldızı dinleyen 5 bin kişi yağmura aldırış etmeden dakikalarca Zeynep Bastık’ın sevilen şarkılarıyla eğlendi.

Münih seyircisi yağmura rağmen ‘Zeynep Bastık’ dedi

Zeynep Bastık, ‘Yaz Rengi Türk Açık Hava Festivali’ kapsamında Münih’te konser verdi.

Münih seyircisi yağmura rağmen ‘Zeynep Bastık’ dedi

Ünlü sanatçıyı, yaz festivali olmasına rağmen yağışlı bir havaya denk gelen konserde, dinleyicileri yağmura rağmen yalnız bırakmadı. 5 bin kişinin katıldığı konserde Zeynep Bastık sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Seyirciler, şemsiye ve yağmurluklarla konseri tamamladı.

Münih seyircisi yağmura rağmen ‘Zeynep Bastık’ dedi

KONSERDEN BİR BAŞKA KONSERE

Zeynep Bastık Münih’te verdiği konserin ardından bu kez konser vermeye değil dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay’i dinlemeye gitti. Zeynep Bastık’a Yunanistan’da gerçekleşen bu konserde ekibi de eşlik etti. 

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