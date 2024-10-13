 'Mukadderat' üç ödül birden aldı

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam (12 Ekim) yapılan ödül töreniyle sona erdi.



Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Mukadderat,

Ferzan Özpetek'in başkanlığını yaptığı jüri tarafından Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünde

En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

ödüllerine layık görüldü.

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