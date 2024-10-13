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'Mukadderat' üç ödül birden aldı

'Mukadderat' üç ödül birden aldı. İşte detaylar...

'Mukadderat' üç ödül birden aldı

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam (12 Ekim) yapılan ödül töreniyle sona erdi.

'Mukadderat' üç ödül birden aldı
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Mukadderat,

 'Mukadderat' üç ödül birden aldı

Ferzan Özpetek'in başkanlığını yaptığı jüri tarafından Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünde

 'Mukadderat' üç ödül birden aldı

En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

 'Mukadderat' üç ödül birden aldı

ödüllerine layık görüldü.

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