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'Mukadderat'a özel gösterim

'Mukadderat'a özel gösterim. İşte detaylar...

'Mukadderat'a özel gösterim

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan film, ardından 12. Boğaziçi Film Festivali ve 4. Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivali'nde de "En İyi Film" ödüllerinin sahibi olan “Mukadderat” filminin emekçi kadınlara özel gösterimi Atlas Sineması’nda gerçekleşti.

'Mukadderat'a özel gösterim
Film sonrası söyleşiye Nur Sürer, Şirin Sultan Saldamlı ve Buse Tire katıldı.

'Mukadderat'a özel gösterim
İzleyenler arasında bir seyircinin konuşması dikkat çekti: "Ben ilk kez bir sinemaya ve hatta ilk kez Beyoğlu’na geliyorum. 57 yaşındayım ve filmdeki Sultan karakteriyle o kadar benziyorum ki, filmin bende bir kadın olarak yeniden bir şeyler yapma isteği uyandırdığını söylemek istiyorum.Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

 'Mukadderat'a özel gösterim

Gösterimin sonunda yapım ekibi tarafından tüm kadınlara çiçek takdim edildi.

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