 Müjde Ar, Gazzeli bir çocuğa koruyucu anne olacak

Magazinsortie'den Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar; "Gazzeli bir çocuğa Koruyucu Anne olacağım. Dünyanın Gazze'de ki olaylara sessiz kalmasına çok üzülüyorum. Binlerce çocuk öldü, bir kısmı sakat kaldı ve daha da doymayacaklar savaşa ve yeni çocuklar ölecek belki de. Bana sorarsan Dünya utanç içerisinde olmalı, utan dünya, utan dünya!.." dedi.

Gazzeli bir çocuğun herşeyi ile ilgilenmek istediğini belirten sanatçı Müjde Ar, "Henüz kânûni prosüdürleri tam olarak bilmiyorum. 'Koruyucu Anne' olarak, Gazzeli bir çocuğun hayatına dokunmak, onun eğitimini, her şeyini karşılamak istiyorum. İllâ ki bir çocuğu doğurarak anne olmak gerekmiyor, binlerce çocuk var annesi babası olmayan savaş yüzünden. Ne kadar sevgi gösterilse de yuvaları yok, o yuvasızlık hisleri büyük travma. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. İmkânı olan herkes bir çocuğa sahip çıkabilse dünya daha yaşanılabilir bir hâl alır!. Oturup TV'den seyretmekle bir şey olmuyor." dedi.

Gazze de ki savaşın politik ve siyasi yönü olduğu için birçok kişinin sessiz kaldığının hatırlatılması üzerine Müjde Ar; "İki gündür haberlerde '14 bin çocuk açıklıktan ölecek!' diye haberler çıkıyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp seyredecek miyiz bu durumu? Ne katkım olursa yapacağım. Ama bunu, oradan yapıyor, buradan yapıyor gibi dillendirmeye gerek yok!" diyerek yardımın gizli olanının makbul olduğunu ifade ederek kendisinin de örnek olabilme adına bu bilgiyi paylaştığını söyledi.

KORUYUCU ANNE OLMAYA KARAR VERDİM

'Cennete gitmek isteyenlerin cehenneme çevirdiği bir dünya da yaşıyoruz!" diyen Müjde Ar, İsrail ve Natenyahu'nun politikalarının yanlış olduğunu belirterek; "Kolu bacağı kopuk çok sayıda çocuk var, ailesi ölmüş, dünya savaşlarla bir nevi cehenneme dönmüş, böyle bir dünya da kim nasıl mutlu olabilir ki? Acılır paylaşıldıkça azalır. O yüzden imkânı olan herkes yüzyılın vahşeti yaşanırken bu çocuklara mutlaka elinden geldiğince sahip çıkmalı. Ben de bu amaçla Koruyucu Anne olmaya karar verdim." dedi.

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