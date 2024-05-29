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Müjde Ar'dan gençlere tavsiye

Müjde Ar'dan genç oyunculara tavsiye... İşte detaylar...

Müjde Ar'dan gençlere tavsiye

Yeşilçam'ın eskimeyen güzeli Müjde Ar, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

Müjde Ar'dan gençlere tavsiye

 

Öğle yemeği için geldiği AVM’de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan usta oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayıp tek tek fotoğraf çekildi. Cannes'a giden Türk oyuncuların kıyafetlerinin gündem olması hakkındaki soruları yanıtlayan Müjde Ar, "Ben gençlerimizi çok seviyorum. İnandıkları şeyin peşinden gitsinler. Eleştirebilir miyim, beğenilir miyim? diye düşünmesinler. Bunlar her zaman olacak şeyler, biraz daha hoşgörülü olmak lazım" dedi.

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