Müjdat Gezen 71. sanat yılını Kadıköy’de kutlayacak

Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı Müjdat Gezen’in 71. sanat yılını özel bir programla kutlayacak. Müjdat Gezen Belgeseli gösterimi ve söyleşisinin gerçekleştirileceği etkinlikte usta sanatçının ailesi, arkadaşları, öğrencileri de yer alacak. Ücretsiz etkinlik 14 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

10 yaşında çıktığı sahneye sayısız eserler koyan, Türk Tiyatrosu’nun büyük üstadı Müjdat Gezen’in sanat hayatındaki 71. yılı, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlanacak. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe Müjdat Gezen başta olmak üzere, ailesi, arkadaşları, öğrencileri de katılacak. Müjdat Gezen Belgeseli’nin gösterimiyle başlayacak etkinlik, usta sanatçı Müjdat Gezen’in gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek.

Yönetmen Gökmen Ulu imzalı belgeselde, Müjdat Gezen’in mesleki nitelikleri ve karakteristik özellikleri ile bilinmeyen yönleri anlatılıyor. Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren belgeselin anlatıcıları arasında ailesi ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra dostları Perran Kutman, Uğur Dündar, Kandemir Konduk, Zülfü Livaneli, Türkan Şoray, Mustafa Alabora, Cüneyt Arkın, Orhan Aydın, Erol Evgin, Temel Gürsu, Türker İnanoğlu, Cem Yılmaz, Emre Kongar, İlker Başbuğ, Sadun Aksüt, Celal Ülgen, Özden İnönü Toker ve öğrencileri Demet Akbağ, Erkan Can, Yasemin Yalçın, Şevket Çoruh, Ezgi Mola, Alper Kul, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Gonca Vuslateri, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Kıvanç Tiner, Dolunay Soysert, Meltem Taşkıran, Barış Dinçel bulunuyor.

Müjdat Gezen 71. Sanat Yılı programı, 14 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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