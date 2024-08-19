Muhteşem doğum günü

Bodrum 888 Privete de özel bir gece düzenleyen Seyhan Sapmaz ve kızını yakın dostları yalnız bırakmadı. Partiye 107 kişi katıldı. Gecede Fatih Ürek özel şarkılarını seslendirdi.

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