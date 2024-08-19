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Muhteşem doğum günü

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Seyhan Sapmaz kızı Gülseren Dağbaşı için özel doğum günü partisi düzenledi.

Muhteşem doğum günü

Bodrum 888 Privete de özel bir gece düzenleyen Seyhan Sapmaz ve kızını yakın dostları yalnız bırakmadı. Partiye 107 kişi katıldı. Gecede Fatih Ürek özel şarkılarını seslendirdi.

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