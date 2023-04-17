Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre Youtube kanalında çektiği videolarla ülke gündemine düşen Muhammed Yakut'un yağmadan, hırsızlığa, dolandırıcılıktan, şantaj ve tehdite kadar 14 ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin son günlerde sosyal medyadan yaptığı yayınlarını konuştuğu Muhammed Yakut, "Deliler Delisi" lakabıyla ortaya çıktı.

Ortaya attığı iddialar, bir anda "doğru olup olmadığı" araştırılmadan "gazeteciler" tarafından da paylaşılmaya başlandı. 14 Mayıs'taki seçime günler kala özellikle kendisini "muhalif" olarak tanımlayan Serdar Akinan vb gazeteciler tarafında iddiaları sahiplendi.



SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yakup’un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor.

İşte Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un suç dosyası:

*Hakaret (12 Ekim 2022)

*Yağma (kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) (27 Aralık 2021)

*Tehdit (12 Temmuz 2017)

*Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (26 Mart 2006)

*Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak yağma (31 Mayıs 2012)

*Hakaret, şantaj, tehdit (1 Şubat 2011)

*Kasten yaralama (30 Mayıs 2007)

*Elektrik hırsızlığı(31 Mart 2005)

*6136 sayılı, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet (8 Şubat 2001)

*Sahtecilik (8 Şubat 2001)

*Yağma (1 Ocak 2000)

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