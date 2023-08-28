Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, sahte evlilik iddialarına yanıt verdi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz hafta Muhammet Aydın ile evlenmişti.



Tayfur, sahyte evlilik iddialarına, nikah defterine imza attığı anı paylaşarak, yalanladı.

Instagram'dan açıklama yapan Tayfur, "Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyomuş bazı magazin profillerine... Ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu. Manevi olarak kayboluyodum yavaş yavaş. İnandığım ne varsa gidiyordu elimden, güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyodu bana yaşatılanlar. Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım. Derken Muhammetim çıktı karşıma, sanki Allah tamam bitti sınavın der gibi gönderdi onu bana... İkimizin de kalbine öyle masum, öyle içten sıcaklık verdi işte... Sonra tabiri caizse dağ gibi durdu yanımda, yaşatılan şeylere şahit oldukça daha da sarıldı bana ve ailemden bir parça oldu. Allah ilmek ilmek işledi bizi birbirimize. Muhammet için yine “FAKE” hesaplardan iftiralar atıldı, yazmadığı şeyleri yazmış gibi gösterdiler, devletin izin verdiği ruhsatlı silahı gözüktü diye mafya dediler, bazı kişilerle ortak takibi olan kadınlar Muhammet'in Instagram hesabının DM kutusuna tanışma yazıları, çıplak resimleri göndererek iğrenç oyunlar kurdular. Ama Allah Muhammet'i boşuna göndermemişti bana, işinde gücünde, o da sadece yuvam olsun çoluk çocuk huzurlu sakin bir hayatım olsun, ahiretimize hazırlık yapabileceğim bi eşim olsun diyen bir adam. Biz evlendik ama kuduranlar daha da kudurmaya başlamış. Siz böyle yaptıkça biz daha da kenetleniyoruz halbuki. Umarım, bize yaşatmaya çalıştığınız ne varsa size döner çünkü siz insanlıktan nasibini almayan dinin arkasına saklanıp aslında şeytana uşaklık eden varlıklarsınız. He bu arada biz ne İstanbul'da ne de Sivas'ta evlenmedik. Isparta'da aile dostumuz Ümit amcanın köy evinde el ele tutuşarak bağlanmış kalplerimizi imzayla taçlandırdık. Düğün istemedik, düğün zaten bizim için şu an kurduğumuz bu yuva... Sabah namazlarımızda Muhammet ile ettiğimiz dualardan biri Allah nazarlardan hain insan görünümlü şeytanlardan uzak tutsun ailemizi. Amin... Hepinize hayırlı haftalar diliyorum" dedi.

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