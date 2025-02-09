  Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nden Emitt Fuarı'na büyük çıkarma

Bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Bodrum standı büyük ilgi gördü.

(Kaan Çolakoğlu, Cumhur Güven Taşbaşı, Ahmet Aras, Alptekin Polat, Tamer Mandalinci)



Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan standın açılış kokteyli, birçok turizm profesyonelini bir araya getirdi.

(Alptekin Polat, Cumhur Güven Taşbaşı, Kaan Çolakoğlu)

BOTAV (Bodrum Tanıtım Vakfı)’da bu önemli etkinlikte Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yı yalnız bırakmadılar. BOTAV Başkan Yardımcısı Alptekin Polat ve Muğla Turizm Platform Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı fuar boyunca çalışmalara büyük destek verdiler.

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