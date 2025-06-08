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Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi. İşte detaylar...

Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Bayramın ilk günü Bodrum Azka Otel’de sahne alan genç sanatçı Müge Ökten, enerjisi ve etkileyici performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Sahneden inerek şarkılarını konukların arasında seslendiren Ökten, hem şıklığı hem de güçlü sesiyle geceye damgasını vurdu.

 Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Azka Müzik etiketiyle kısa süre önce yayımlanan ve söz-müziği kendisine ait olan Ya Ya adlı şarkısını ilk kez hayranlarıyla canlı olarak paylaşan sanatçı, büyük beğeni topladı.

 Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Seyirciden tam not alan performansı, gece boyunca coşkunun kesilmeden devam etmesini sağladı.

 Müge Ökten yeni şarkısını ilk kez Bodrum’da seslendirdi

Müge Ökten’in sahne hakimiyeti ve samimi tavırları, Azka Otel misafirlerinden yoğun ilgi gördü.

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