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Müge Ökten'den göz kamaştıran performans

Müge Ökten'den göz kamaştıran performans

Müge Ökten'den göz kamaştıran performans

Türk pop müziğinin genç ve parlayan yıldızı Müge Ökten, Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

 Müge Ökten'den göz kamaştıran performans

Güçlü sesiyle olduğu kadar şıklığıyla da geceye damga vuran sanatçı, sahnede giydiği ışıltılı taş detaylı beyaz mini elbisesi ve transparan tül peleriniyle dikkatleri üzerine çekti.

 Müge Ökten'den göz kamaştıran performans

Modern ve zarif tarzıyla izleyicilerden tam not aldı.

Müge Ökten'den göz kamaştıran performans
Azka Otel’de sahne alan repertuarında yer verdiği hit parçalarla enerjiyi hep yukarıda tutan Müge Ökten, sahne boyunca sergilediği performansla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Müge Ökten'den göz kamaştıran performans


Sıcakkanlı tavırları ve seyirciyle kurduğu içten bağ ise geceye ayrı bir renk kattı.

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