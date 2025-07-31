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Müge Ökten’den Bodrum gecelerine ışıl ışıl dokunuş

Müge Ökten’den Bodrum gecelerine ışıl ışıl dokunuş. İşte detaylar...

Müge Ökten’den Bodrum gecelerine ışıl ışıl dokunuş

Türk müziğinin güçlü seslerinden Müge Ökten, yaz sezonunun en gözde adreslerinden Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

 Müge Ökten’den Bodrum gecelerine ışıl ışıl dokunuş


Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Ökten, şıklığı ve sahne enerjisiyle büyüledi.

 Müge Ökten’den Bodrum gecelerine ışıl ışıl dokunuş

Repertuvarında Türk Sanat Müziği’nden popüler eserlere, arabeskin sevilen klasiklerinden 90’lar nostaljisine uzanan geniş bir yelpazeye yer veren başarılı sanatçı, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ökten’in her şarkısına eşlik eden izleyiciler, gece boyunca müziğe ve eğlenceye doydu.

 Müge Ökten’den Bodrum gecelerine ışıl ışıl dokunuş

Zarif sahne kıyafetiyle de göz dolduran sanatçı, sahne performansının yanı sıra seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla alkış topladı. Bodrum gecelerine damga vuran bu özel konser, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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