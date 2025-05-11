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Müge Boz'un AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Müge Boz'un AVM tarzı! İşte detaylar...

Müge Boz'un AVM tarzı!

Müge Boz, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

 Müge Boz'un AVM tarzı!

Tek başına geldiği Zorlu AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşan Müge Boz, "Tatilden yeni döndük spor dolu bir tatil geçirdik, Vina ile birlikte tenis kampındaydık hem eğlendik hem spor yaptık, yeni projeler geliyor yakında heyecanlıyız" açıklamasında bulundu. Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, beyazlar içerisindeki şık alışveriş tarzıyla da göz kamaştırdı.

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