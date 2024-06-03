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Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı. İşte detaylar...

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı

Müge Boz ile Caner Erdeniz, oğlu Rika'yı kucağına almıştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
Çift, çocuklarının fotoğrafını paylaştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
Oyuncu ve basketbolcunun Vina adında bir kızı var.

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
Çift, çocuklarının cinsiyetini doğumda öğrenmişti.

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
İkiliye, beğeni yağdı.

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