Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı

Müge Boz ile Caner Erdeniz, oğlu Rika'yı kucağına almıştı.



Çift, çocuklarının fotoğrafını paylaştı.



Oyuncu ve basketbolcunun Vina adında bir kızı var.



Çift, çocuklarının cinsiyetini doğumda öğrenmişti.



İkiliye, beğeni yağdı.

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