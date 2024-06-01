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Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı!

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı! İşte detaylar...

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı!

Müge Boz, ikinci kez anne oldu.

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı!
Caner Erdeniz ve Müge Boz, bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrendi.

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı!
Çiftin oğulları oldu.

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı!
Vina adında kızı bulunan oyuncu ve basketbolcu çocuklarına Rika adını verdi.

 

 

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