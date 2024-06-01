Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı!

Müge Boz, ikinci kez anne oldu.



Caner Erdeniz ve Müge Boz, bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrendi.



Çiftin oğulları oldu.



Vina adında kızı bulunan oyuncu ve basketbolcu çocuklarına Rika adını verdi.

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