Mücevherin sanatsal yolculuğu Art For Jewellery’de anlatıldı  

Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ile Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın’ın projelendirdiği İstanbul Jewelry Show’da 5’incisi düzenlenen “Art for Jewellery - Inspiration Hub” yine sanat, tarih ve mücevheri fuar ziyaretçileriyle bir araya getirdi.

Art For Jewellery Türk Mücevherini Tanıtmak İçin Çalışıyor

Etkinliğin açılışını yapan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın: “Art for Jewellery, birliğimizin de desteğiyle sanat ve mücevheri bir araya getiren ve mücevherimizi dünyaya tanıtmada büyük çaba gösteren bir etkinlik. Hep birlikte Türk mücevherini daha iyi yerlere getirmek için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Amacımız mücevheri sadece ticarette değil, kültür veya tarihiyle de ön plana çıkarmaktır” dedi.

Türk Mücevheri Adını Dünyaya Yazdıracak

Aylin Gözen: “Sanatla tasarımla iç içe olan sektörün bu konunun çok daha az üzerine eğildiğini fark ettim ve sektöre girdiğimden beri bu tarz etkinliklerle mücevherimizi dünyada öncü haline getirmek en büyük hayalimdi. Projemizin 5’incisinde sizler için bir ilk yaparak yeni bir soluk getirdik ve inovatif düşüncenin bir uzantısı olmaya aday ‘Jewellery LookBook’u hazırladık. Bugün burada sizlere sunuyoruz. Ciddi istatistiki araştırmalarla inovasyon konusunda nelere ihtiyacımız olduğunu araştırıp ona göre hazırlandı. Yapay zekayla geleneğimizi bir araya getirdik.” dedi.

Öznur Yakın da konuşmasında: “Mücevher sektöründe sanatı ve kültürü bir araya getiren etkinliğimizin amacı mücevherimizin tarihi, kültürü ve sanatsal yönüne farkındalığı artırmak. Mücevherin sadece aksesuar ya da ticari bir emtia değil, sanatıyla, tarihiyle ve ustalığıyla bize gurur veren bir sektör olduğunun altını çiziyoruz. Beşinci kez burada bunu anlatmak için yurt dışından gelen panelistlerimizi misafir ettik. Bu konuda çalışmalarımıza hep yenilerini de ekleyerek devam ediyoruz. “ dedi.

Art for Jewellery’e katılan ünlü isimler arasında Atasay Kamer, Çiğdem-Cihan Kamer, Şükran Güzeliş, Pınar Özdemir, Fatoş Altınbaş, Şermin Cengiz, İpek Gümüşoğlu, Azra Akın ve Yeliz Keskin vardı.





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