Mücevher İhracatçıları Birliği İstanbul Mücevher Fuarında Çıtayı Yükseltti

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından düzenlenen Istanbul Jewelry Show 53. kez kapılarını açtı. Istanbul Jewelry Show açılışına katılan Ticaret Bakan yardımcısı açılışta yaptığı konuşmada mücevher sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının çok değerli olduğunu ve 7 milyar dolar olan ihracat hedefinin aşılacağına inandığını belirtti. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın da “Dünya çapında mücevher gibi bir fuar gerçekleştiriyoruz.“ dedi.

Deprem nedeniyle geçmiş yıllardan farklı bir açılış töreni gerçekleştirilen fuara bin 500 firmanın katıldığını söyleyen Yakın sözlerine şöyle devam etti:

“Mücevher İhracatçıları Birliği olarak içinde bulunduğumuz koşullara rağmen tüm dünya ülkelerinden 628 firmadan 1000’e yakın yabancı alıcıyı fuarımıza getirdik. Firmalarımız gerçekten çok özel standlar hazırladılar. Dünyanın her ülkesindeki fuarlara gidiyoruz, en büyük fuarlardaki gecekondu havasını ortadan kaldırdık. Fuarda Designer Clup, Art For Jewellery gibi çok değerli alanlarımız var. Yine dünyanın hiçbir ülkesi bu anlamda alanlar ayırmıyor; bizim ise binlerce yıllık kültürümüz var, elbette bunu yansıtmamız lazım. Türkiye bu fuarla yaralarını daha hızlı saracak.”

MİB Başkanı Burak Yakın, dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan Istanbul Jewelry Show’u dünyanın en iyi fuarı yapmaya önem verdiklerini vurgularken; “Fuarın sadece büyük olması değil iyi olması da önemli. En büyük 5 fuardan birisiyiz, şimdi en iyilerden birisi hatta en iyisi olmamız lazım. Fuarımızın hem büyüklüğü hem de kalitesi ihracattaki katma değere de yansıyacak ve hedeflediğimiz 7 milyar doların üzerindeki ihracata, hem de yüksek katma değer üreterek ulaşacağız” dedi.

Fuardaki firmaların standlarını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Burak Yakın fuar kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği’nin teknoloji geliştiren partneri Jewellery Technology Research standını ziyaret ederek Türk mühendis, tasarım ve yazılımcıları tarafından üretilen ilk pırlanta analiz makinesini incelediler ve Türkiye’de ilk kez üretilen kuyumcu merceğini de denediler. Yakın, Bakan yardımcısı Turagay’a kuyumcuların vazgeçilmez aksesuarı olan ilk Türk malı lup’u hediye etti.

Istanbul Jewelry Show ve Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen Art for Jewellery – Inspiration Hub etkinliğinde, WSGN güncel trendleri açıklarken ‘’Jewel’s Time Warp (Mücevherin Zaman Tüneli)’’ enstalasyonu ile de takı ve kuyumculuğun Anadolu’da 12 bin yıl öncesinden beri başlayan hikayesini de anlatıyor. Açılışta konuşan MİB Başkanı Burak Yakın, bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da sektörü geliştirmeye çalıştıklarını anlatarak, Türkiye’nin 12 bin yıla uzanan muhteşem geçmişinin mücevher sektörüne katkılarının çok değerli olduğunu anlattı.

Usta Çırak geleneğine uygun şekilde fuarda ustalarla genç tasarımcıların bir araya getirildiğini anlatan Yakın, 12 usta tasarımcı ile 12 genç tasarımcının bu kapsamda fuarda yer alacağını belirtti. Fuarda Türkiye’nin 12 bin yıla uzanan geçmişinin takı/mücevher kültürüne yansımalarını anlatan Art For Jewellery alanının sadece Türkiye’de bulunduğunu anlatan Yakın; “Çünkü biz binlerce yıllık bir mücevher kültürünü geleceğe taşıyoruz, 12 bin yıllık uygarlık başka bir ülkede yok.” Dedi. Yakın bu kültürün önemli parçalarından birisi olan gümüş işçiliğini de yaşatmak için fuarda özel bir alan verildiğini belirterek, GESAD (Gümüş Eşya El Sanatkarları Derneği) ile işbirliği yapılarak, kaybolmaya yüz tutmuş sektörü geleceğe taşımak için adımlar atıldığını bildirdi.

İstanbul Mücevher Fuarı’na bin 500’ün üzerinde firma katılırken, alım heyetlerinin dışında da 140 ülkeden 40 binin üzerinde sektör profesyoneli ağırlanacak. Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ve aydınlatma gibi ürün gruplarına yer verilecek.

Fuar kapsamında, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle özel çalışmalar da yapıldı. Deprem nedeniyle fuardaki bazı programlar iptal edilirken, sektörün bölgeye yardımları da kesintisiz olarak devam etti. Fuar kapsamında, depremden etkilenenlere özel destekler ve alanlar ayrıldı.

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