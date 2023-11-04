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Muazzez Ersoy: Tek kalmak da zor!

Türk müziğinin iki usta ismi Muazzez Ersoy ve Cengiz Kurtoğlu, Günay'da ilk kez birlikte sahneye çıktı.

Muazzez Ersoy: Tek kalmak da zor!

Gecede ilk olarak Cengiz Kurtoğlu sahne aldı, taverna müziğinin en özel sesi Cengiz Kurtoğlu, en sevilen şarkılarını Günay dinleyicileriyle buluşturdu.  

"ERKEKLER YAŞLANIYOR DA KADINLAR YAŞLANMIYOR" 

Muazzez Ersoy ise, uzun zaman sonra Günay'da yeniden sahne almanın heyecanını yaşadı. Burcu Sedef imzalı, inci beyazı, payet kostümüyle sahne alan Muazzez Ersoy, adeta kulakların pasını sildi.

Muazzez Ersoy: Tek kalmak da zor!

Muazzez Ersoy, görüntüsüyle olduğu kadar repertuarı ile de dikkat çekti, şarkılarını Günay'ı dolduranlarla hep bir ağızdan söyledi. Kendisini çok güzel bulan dinleyicilerine espri yaparak "Erkekler yaşlanıyor da kadınlar yaşlanmıyor. Hala 38 bedenim kendimle gurur duyuyorum" dedi.   

"TEK KALMAK DA ZOR!" 

Gördüğü ilgiden çok mutlu olan Muazzez Ersoy, şarkılara eşlik edenlere "Ne kadar muhteşemsiniz ne güzel eşlik ediyorsunuz" deyince izleyicilerden biri "Bu şarkıları tek söyleyen sizsiniz nasıl eşlik etmeyiz" deyince Muazzez Ersoy'dan olay bir cevap geldi, Ersoy: "Tek kalmak da zor!" yanıtını verdi. 

 

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