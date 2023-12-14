Muazzez Ersoy ile Günay’da nostalji dolu gece

Ünlü sanatçı “Kahverengi Gözlerin”, “Kader Diyemezsin”, “Bir Fincan Kahve Olsan” parçalarıyla eğlenceyi ikiye katladı. Renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkaran Ersoy, hareketli sahne şovu, bitmek bilmeyen enerjisi ve güzelliğiyle müzikseverleri mest etti.

SAHNESİNİ MURAT BAŞARAN VE ELİF BUSE DOĞAN İLE PAYLAŞTI

Eğlencenin bir an olsun azalmadığı gece de dinleyicilerin arasında ünlü sanatçı Murat Başaran ve Elif Buse Doğan’da vardı. Sahnesine önce Murat Başaran’ı sonra da Elif Buse Doğan’ı davet eden Ersoy, alkış yağmuruna tutuldu. İki ünlü sanatçının performanslarıyla renklenen gece alkışlar eşliğinde sona erdi.

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