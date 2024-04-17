  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Moskova’dan özel davet

Başarılı oyuncu Gizem Erman Soysaldı, 2018 yılında Adana’da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', 2019’da da Nürnberg’de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldığı “İçerdekiler” filmi ile Moskova Uluslararası Film Festivali’nin Özel Konuğu olarak Moskova’ya gidiyor.

Moskova’dan özel davet

19-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dünyanın en eski film festivallerinden Moskova Uluslararası Film Festivali’nin bu yıl ki Özel Gösterim bölümünde, Gizem Erman Soysaldı’ya iki ödül getiren “İçerdekiler” filmi gösterilecek.

Moskova’dan özel davet

Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden Yönetmen Hüseyin Karabey'in sinemaya uyarladığı filmle Gizem Erman Soysaldı, 2018 yılında 25. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 2019 yılında da Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde de “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan Gizem Erman Soysaldı, festivalin özel davetlisi olarak Moskova’da sinemaseverlerle buluşacak.

Moskova’dan özel davet

Festivale 1960 yılından bugüne, Federico Fellini,  Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Karina, Simone Signoret, Yves Montand  Aki Kaurismäki, Atom Egoyan, Krzysztof Kieślowski, Asghar Farhadi, Robert De Niro ve Alexei Popogrebsky gibi sinemanın efsane isimlerini konuk oldu. Dünyaca ünlü isimleri konuk eden böylesi önemli bir festivale davet edilmekten duyduğu gururu dile getiren Gizem Erman Soysaldı; filmin başarısının, aldığı ödüller ve Moskova’dan gelen bu özel davetle taçlandığını söyledi.

Moskova’dan özel davet

Settar Tanrıöğen, Caner Cindoruk ve Gizem Erman Soysaldı’nın başrollerini oynadığı, Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz ile Gürsü Gür’ün de rol aldığı “İçerdekiler”de, darbe döneminde gözaltına alınarak sorgulanan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

Moskova’dan özel davet

YÖNETMEN HÜSEYİN KARABEY ANA JÜRİDE

Festivalde iki filmi “İçerdekiler” ve “Sesime Gel” ile seyircinin karşısına çıkacak olan Yönetmen Hüseyin Karabey, dünyaca ünlü Rus yönetmen, oyuncu, yapımcı Nikita Mihalkovun’un özel davetiyle festival ana jürisinde yer alacak. Hüseyin Karabey’in film gösterimleri sonrası izleyici ile basının sorularını cevaplandıracağı festivalde, Yönetmen Murat Düzgünoğlu'nun 'Köpekle Kurt Arasında' filmi de uluslararası yarışmada yarışacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!
  Magazin

Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!

Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri hayranlarını üzdü!
  Magazin

Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri hayranlarını üzdü!

Tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi
  Magazin

Tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi

Paylaşımı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme olarak iddia edilen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi!
  Magazin

Paylaşımı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme olarak iddia edilen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi!

Neşe Aksoy kötü haberi kendi duyurdu
  Gündem

Neşe Aksoy kötü haberi kendi duyurdu

Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga
  Cemiyet

Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga