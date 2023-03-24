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Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcının köpeğine aldığı kıyafetiyle dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Şarkıcı, geçtiğimiz yıl ölen köpeğinin yerine aldığı, Moi adını verdiği Pomeranian Boo cinsi köpeğiyle poz verdi.

Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Taraku, Rusya'dan özel uçakla getirdiği köpeğine Luis Vuitton markalı köpek kıyafeti giydirmesi dikkat çekti.

Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Minik dostuna binlerce TL'lik kıyafet giydiren şarkıcı, AVM'de mağazaları gezdi.

Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Taraku, geçtiğimiz sene ölen köpeğine mezar yaptırmıştı.

Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

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Editör
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