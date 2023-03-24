Morena Taraku Köpeğine Aldığı Kıyafetle Şaşırttı

Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Şarkıcı, geçtiğimiz yıl ölen köpeğinin yerine aldığı, Moi adını verdiği Pomeranian Boo cinsi köpeğiyle poz verdi.

Taraku, Rusya'dan özel uçakla getirdiği köpeğine Luis Vuitton markalı köpek kıyafeti giydirmesi dikkat çekti.

Minik dostuna binlerce TL'lik kıyafet giydiren şarkıcı, AVM'de mağazaları gezdi.

Taraku, geçtiğimiz sene ölen köpeğine mezar yaptırmıştı.

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