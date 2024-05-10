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Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Ünlü isim Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler! İşte detaylar...

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!
Türkiye'yi çok seven sanatçı, övgü dolu sözler söyledi.

 Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Taraku, "Benim üç yerde evim var. Kosova, Türkiye ve Dubai... Birçok ülkeyi de gezme fırsatım oldu. Ama içlerinde en güzeli kesinlikle Türkiye... Hem mevsimi ayrı güzel. Her şehri farklı güzellik taşıyor.

 Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Aşık olunacak ülke. O yüzden buradan ayrılmıyorum. Projelerim için başka ülkeye gittiğimde Türkiye'yi özlüyorum.

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!
O yüzden buradan ev aldım ve Türkiye'de olmaktan mutluyum" dedi.

 Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Projelerinden bahseden sanatçı, "Kendi ülkemde yoğun konser takvimim devam ediyor. Yurt dışında da konserler oluyor.

 Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Yakında bir sürprizim olacak. Bir Türk sanatçıyla düet yapma planımız var. Onun için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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