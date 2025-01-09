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‘Mor ve Ötesi’ stadyum konseriyle 31 Mayıs’ta İzmir’de

Yılın en iddialı konserlerinden biri, Türkiye’nin öncü müzik gruplarından mor ve ötesi’nden geliyor. 2022 yazında gerçekleşen İnönü konserinin ardından grup bu kez de stadyum coşkusunu İzmirli müzikseverlerle paylaşacak.

‘Mor ve Ötesi’ stadyum konseriyle 31 Mayıs’ta İzmir’de

Hazırlıkları birkaç aydır süren ve BKM imzası taşıyan konserde stadın zeminini tamamen kaplayan özel koruyucu materyal kullanılırken sahne ve ışık sistemleri de stadın mimarisine ve etkinliğe özel olarak tasarlanıp kalibre ediliyor. 

‘Mor ve Ötesi’ stadyum konseriyle 31 Mayıs’ta İzmir’de

31 Mayıs 2025 akşamı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir’in en özel akşamlarından birine ev sahipliği yapacak.

 

 

 

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