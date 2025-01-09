‘Mor ve Ötesi’ stadyum konseriyle 31 Mayıs’ta İzmir’de

Hazırlıkları birkaç aydır süren ve BKM imzası taşıyan konserde stadın zeminini tamamen kaplayan özel koruyucu materyal kullanılırken sahne ve ışık sistemleri de stadın mimarisine ve etkinliğe özel olarak tasarlanıp kalibre ediliyor.

31 Mayıs 2025 akşamı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir’in en özel akşamlarından birine ev sahipliği yapacak.

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