Monk Bursa’dan vejetaryenlere özel lezzetler

Huzurlu, minimalist ortamı ile Asya ve Japon mutfağından tadına doyulmaz lezzetleriyle büyüleyen Monk, vejetaryenleri de unutmayarak misafirlerine günün her saatinde eşsiz ve kaliteli bir Uzak Doğu mutfağı deneyimi yaşatıyor.

Vejetaryen misafirlerini bu gastronomi serüvenine Edamame çeşitleriyle başlatan Monk'ta, deniz yosunuyla hazırlanarak ağızda taptaze bir his bırakan Wakame Salad, şefin kuşkonmaz ve istiridye mantarını kömür ateşinde pişirerek özenle hazırladığı Vegeterian Grill, noodle severlere özel sebzeli Yasai Noodle ve tatlı bir kapanış gerçekleştirmek isteyenler için mango ve çilek gibi seçenekleri bulunan sorbe ile bu serüveni sonlandırmak mümkün.

Mekanın favori lezzetlerinden sushi’lerde de vejetaryenler için özel seçenekler mevcut. Patates ve avokadonun eşsiz uyumu ile hazırlanan Yuzu Roll, çilekle tatlandırılmış Giji Raku Roll sushi menüsünün bir diğer öne çıkan tatları arasında.

Nilüfer’in gözde yerleşim yeri Balat’ta yer alan Monk, sıcak atmosferi ve zengin menüsüyle misafirlerini bekliyor.

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