Molped 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü’nde farkındalık çalışmalarını sürdürüyor

Molped, kadınların regl döngülerinin 28 günde bir ve ortalama 5 gün gerçekleştiğinden hareketle her yıl 28 Mayıs (28.05) tarihinde kutlanan Dünya Regl Hijyeni Günü’nde bir kez daha ‘Regl Doğaldır’ diyor.

Molped, tüm kadınların regl döneminin biricik olduğu anlayışıyla sürdürdüğü farkındalık hareketi kapsamında bu yıl da anlamlı bir iş birliğine imza atarak, özel bileklik tasarımı gerçekleştirdi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile kadın üreticiler tarafından tasarlanan bilekliklerde hormonları dengelemeye destek olan kırmızı mercan taşı 5 günlük regl dönemini, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olan sitrin taşı ise geri kalan 23 günü temsil ediyor. Molped bu iş birliği ile hem kadın üreticileri destekliyor hem de herkesi regl olmanın doğal ve sağlıklı bir süreç olduğunu paylaşmaya davet ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hayat Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Esra Gerek Göktepe, 3 yıldır aralıksız devam ettirdikleri farkındalık projesiyle ilgili şunları söyledi: “Regl tabusu uzun zamandır araştırmalar, sivil toplum örgütleri ve pek çok akademik yayın tarafından da ortaya konuyor. Hepimiz biliyoruz ki kadının biyolojik sürecinin sağlıklı bir şekilde çalıştığının en önemli göstergesi olan regl maalesef utanıldıkça, saklandıkça, konuşulmadıkça toplumda daha büyük bir tabu haline geliyor. Bu noktada Molped olarak, 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü’nün ülkemizde kutlanarak, regl tabularının yıkılmasına katkıda bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Markamızın doğduğu günden bugüne her söylemimizde regl olmanın utanılacak ve saklanacak bir şey olmadığını ve konuştukça normalleşeceğini vurguluyoruz. Özellikle bu konudaki ön yargıları kadınlar lehine değiştirmek adına sorumluluğumuz olduğuna inanıyor ve bu inançla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Regl Hijyeni Günü olarak ilan edilen 28 Mayıs’ta da kendimiz gibi yaşamaya, biricik olmaya #KIZSÖZÜ veriyoruz!”

Molped, geçtiğimiz yıllarda Dünya Regl Hijyeni Günü kapsamında, Endometriozis ve Adenomyozis Derneği aracılığıyla “Türkiye Regl Farkındalık” indeksini ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Yine, geçen yıl kadınların ekonomik kalkınmasını ve sosyal gelişimini destekleyen şef Ebru Baybara Demir’in kurucusu olduğu Hayatım Yenibahar Derneği ile iş birliğine giderek, deprem bölgesindeki kadınların tasarladığı ve menstrüel döngüyü temsil eden bilekliklerle destek ve farkındalık çalışmalarını sürdürdü.

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