  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Modern ve sofistike NISSE Essence koleksiyonu ile tanışın

NISSE Essence Koleksiyonuyla, modern kadınlara çeşitliliğini ve biricikliğini benimseyen bir gardırop sunuyor. Sonbahar ve kışın etkileyici silüetlerinden ilham alan Essence Koleksiyonu, zarafet ve kaygısızlıklarla modern kadınların kendilerini ifade etmelerini hedefliyor.

Modern ve sofistike NISSE Essence koleksiyonu ile tanışın

Cesur, vücut hatlarını vurgulayan parçalar ve işlemeli detaylarıyla dikkat çeken dış giyimlerle karıştırıp eşleştirdiği NISSE Essence Koleksiyonu; özgür, düşünceli ve dikkat çekmekten asla çekinmeyen bir duruş sergiliyor. 

Modern ve sofistike NISSE Essence koleksiyonu ile tanışın

Güçlü, özgür ve kendine güvenen kadınlar için tasarlandı. 

 Geniş renk paleti ve deri, saten gibi çeşitli materyaller ile tasarlanan Essence koleksiyonu birçok kategoride ürün içeriyor. Elbise, büstiyer, yelek, ceket ve trençkot gibi birbirlerini tamamlayan ürünler sunan Essence koleksiyonunu keşfedin. 

Modern ve sofistike NISSE Essence koleksiyonu ile tanışın

NISSE Sonbahar 23 Koleksiyonuna , https://www.n-isse.com , Beymen mağazaları , Beymen.com ve In-formal mağazaları’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...
  Magazin

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular
  Magazin

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!
  Magazin

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Sedef’e Yemeğe Bekleriz yeni bölümüyle beIN GURME ekranlarında!
  Güncel

Sedef’e Yemeğe Bekleriz yeni bölümüyle beIN GURME ekranlarında!

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret
  Magazin

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  
  Güncel

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  