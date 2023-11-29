Modeller bakıma girdi

Şık kombini ile dikkatleri üzerine çeken Özge Ulusoy, basın mensuplarının "Nasılsınız" sorusuna "İyiyim arkadaşlar, Karşıdan buraya geldim. Buraya gelmenin sebebi şu, burada diğer mekanlardan daha farklı cihazlar olduğu için burayı tercih ediyorum. Mesela slim bir cihaz var. Hem kas çalıştırıyor, hem aynı zamanda yağ yakıyor. Hani spora destek olsun diye tabii şimdi. Diyecekler ki ihtiyacınız mı var. Ama böyle nimetler varken niye faydalanmayalım? O cihaz da burada olduğu için buraya kadar geldim. Gelmişken de tepeden tırnağa bakım yaptırdık. Çünkü her şey var burda tepeden tırnağa, güzelleşip dönüyoruz." cevabını verdi.

Ayağının tozuyla Madrid'ten oğlunun yanından gelen Demet Şener'de bakım yaptıranlar arasındaydı. Şener, "Çok keyifli bir yer burası. Çok güzel cihazlar var. Özge'nin dediği gibi ara ara geleceğiz. Cihazlara tabi bir kere girmekle olmuyor. Seanslar olacak." şeklinde konuştu.

İşletme sahibi iş insanı Asiye Yüksel, "Böyle iki değerli ismi burada ağırlamak bizi çok mutlu etti. Bizi tercih etmelerinden dolayı memnunuz. Cihazlarımızdan memnun kaldılar. Kendilerini sık sık bekliyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde beraber fotoğraf paylaşan iki arkadaş, birbirleri hakkında yapıcı konuşmalar yaparken Ulusoy, " Yani şöyle ki, biz artık yıllardır bu sektörün içinde olduğumuz için çok fazla insanla samimi olup, arkadaş olmak çok kolay değil. Kafa dengini bulmak, güvenebileceğim bir insan bulmak. Biz iyi arkadaşız. Hani mümkün mertebe beraber vakit geçiriyoruz. O yüzden de onu paylaştık. Onun dışında çok iyi anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. O yüzden de bu da herhalde herkese yansıyor. Şey değil miyiz? Ölümüne kankayız tarzı ayrılmaz ikili bir arada" dedi.

Demet Şener ise arkadaşlıkları hakkında "Özge ile ayrı bir dostluğumuz var. Sık sıkta bir araya geliyoruz. Şehir dışına işlere gittiğimizde oda da sık sık dedikodu yapıyoruz." derken muhabirlerin "Bir idolünüz varmı? sorusuna Ulusoy, "İkimizden idolü Ajdan Pekkan, onun gibi yaşlanmak değilde, onun gibi yaş almak istiyorum. Enerjisine bayılıyorum. Sahnede halen kıpır, kıpır kendisine hayranız. Allah bizim Ajda Pekkan şansı versin." dedi.

Şener'e bir muhabirin "Siz şarkı çıkarmayı düşündünüz mü? Bir dönem müziğe yönelen modellerin bir çoğu başarısız oldu. " derken ünlü model "Ben şarkıcı olsaydım. Bugün buralarda olamazdım." cevabını verdi.

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