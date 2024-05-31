Modanın “Oscar”ları sahiplerini buldu

Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı ile Deha Platformu yararına yapılan tören, fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlendi. Gerçekleştirilen açık arttırmada toplanan bağışlar, başkanlığını Mehmet Köymen’nin yaptığı Deha Platformu aracılığı ile Türkiye’nin en köklü vakıflarından Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine prematüre servisi yapılması ve Anadolu’daki üniversiteli gençlere eğitim bursu için bağışlandı.

fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlenen ve Holiday Estetic’in ana sponsorluğu bu yıl 14. kez düzenlenen “Holiday Estetik & fashiontv Moda Ödülleri” CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da önceki gece yapıldı.

Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği, sunuculuğunu Selen Görgüzel’in yaptığı gecede ünlü oyuncu Tamer Levent, sanatçı Çiğdem Tunç ve eski duayen mankenlerden İsmet Özhan ile Hülya Yiğitalp Meslek Onur Ödülü aldılar. Gecenin sunucusu Selen Görgüzel “Yılın En İyi Giyinin Pop Sanatçısı” ödülünü alırken “Umurumda Değil” adlı şarkısını seslendirdi ve sahnede hem dans hem de kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Yılın En iyi Çıkış Yapan kadın Pop Sanatçısı ödülünü almak için sahneye gelen Melis Fis’de çok sevilen şarkısı “Kara Kedi”yi seslendirdi ve kıyafeti ile ilgi gördü. Koordinatörlüğünü Kemal Taymaz’ın yaptığı geceye destek veren sponsorlar arasında L’octone, Mint Akademi, Nova Motors ve Bernur Etiket de yer aldılar.

ÖDÜLÜNÜ ATATÜRK’E İTHAF ETTİ

Moda dünyasının renkli ismi İvana Sert ise “Yılın Moda İkonu” ödülünü Ömer Seval ile birlikte aldı. Üzeri tül transparan fosforlu sarı renk elbisesi ile dikkat çeken İvana Sert geceye eşi Sezer Dermeci ile birlikte geldi. Ödülünü almak üzere sahneye gelen İvana Sert, Ulu önder Atatürk’ün çok şık giyinen örnek bir lider ve zamanının moda ikonu olduğuna dikkat çekerek “Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, döneminin çok şık giyineni ve moda ikonu olan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen alıyorum” dedi. İvana Sert bu sözleri üzerine salonda dakikalarca alkışlandı.

GECEYE ÖZEL DEFİLE

Ödül töreninde davetliler geceye özel moda tasarımcısı Mehmet Köymen defilesini izlediler. Birbirinden şık kıyafetlerin sergilendiği defilede podyuma sevimli bir köpek ile çıkan mankenler son günlerde büyük tartışmalara neden olan sokak hayvanlarının haklarına dikkat çekmeye çalıştılar. Defile öncesinde ise moda tasarımcısı Mehmet Köymen, Deha Platformu yararına bir açık artırma yaptı. Gerçekleştirilen açık arttırmada toplanan bağışlar, başkanlığını Mehmet Köymen’nin yaptığı Deha Platformu aracılığı ile Türkiye’nin en köklü vakıflarından Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine prematüre servisi yapılması ve Anadolu’daki üniversiteli gençlere eğitim bursu için bağışlandı.

GECEDE FASHIONTV’NİN YENİ PROJELERİ DE TANITILDI

Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat yeni projelerini de tanıtma fırsatı buldu. Bu projeler arasında kozmetik alanında bir dünya markası olan ve yönetim kurulu başkanlığını Ali Osman Akad’ın yaptığı L’octane ile yapılan uluslararası kozmetik üretim ve pazarlama anlaşması var. Ünlü L’octane kozmetik firması, fashiontv lisansı ve markasıyla yaklaşık dört yüz farklı üründen oluşan kozmetik ürünlerini üretip pazarlayacak. Geceye katılan davetliler bu ürünlerin bazılarını deneyimleme fırsatı da buldular. Enis Onat Fashiontv’nin diğer projeleri arasında Mint Akademi ile önce ülkemizde fashiontv Güzellik Merkezleri açılacağını belirterek, ayrıca bu yıl Kınalıada’da fashiontv Beach Club’ın açılışını yapacaklarını söyledi.

“14. FASHİONTV MODA ÖDÜLLERİ”… KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ TAMER LEVENT

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - ÇİĞDEM TUNÇ

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - İSMET ÖZHAN

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - HÜLYA YİĞİTALP

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - BY MUSTAFA BOZKURT

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ ATV - CEM ÖĞRETİR

YILIN KADIN MODA İKONU – İVANA SERT

YILIN ERKEK MODA İKONU – ÖMER SEVAL

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN POP SANATÇISI - MELİS FİS

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK POP MÜZİK SANATÇISI - BERKAY ALTUNYAY

YILIN EN İYİ SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI PINAR ELİÇE

YILIN EN İYİ GİYİNEN POP SANATÇISI SELEN – GÖRGÜZEL

YILIN EN İYİ SPOR YORUMCUSU TRT SPOR - EVREN GÖZ

YILIN EN İYİ KADIN HAUTE COUTURE TASARIMCISI - MELDA AKSU

YILIN EN İYİ ERKEK HAUTE COUTURE TASARIMCISI – OKTAY SEVEN

YILIN EN İYİ SAÇ UZMANI – SAÇ DEDEKTİFİ VİCTORİA İSHKHANOVA

YILIN EN İYİ PROJE KOORDİNATÖRÜ - ŞENİZ ULUSOY

YILIN EN İYİ TÜRKİYE'Yİ YURTDIŞINDA TEMSİL EDEN MODA TASARIMCISI - CAFER ANDI

YILIN EN İYİ ABİYE TASARIMCISI - İNCİ ARIYAN

YILIN EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ŞARKICISI - YAŞAR İPEK

YILIN EN İYİ OYUNCUSU - AYSEL NAZİM

YILIN EN İYİ MAKYAJ SANATÇISI - YİĞİT İZGİ

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MAKYAJ SANATÇISI - HANDAN MAHNOLİ

YILIN EN İYİ CEMİYET VE MAGAZİN DERGİSİ – KLASS

YILIN EN İYİ ULUSLARARASI KADIN GİRİŞİMCİSİ AYÇA TOPLAR

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN GİRİŞİMCİSİ ECEGÜL GELDİYEVA

YILIN EN İYİ DİJİTAL MEDYA UZMANI MURAT BOZ

YILIN EN İYİ ULUSAL HABER MUHABİRİ YAVUZ OYMAK

YILIN EN İYİ YEREL BASIN MUHABİRİ BATUHAN TOPRAK

YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GAYE DONAY

YILIN EN İYİ KÜRESEL KOZMETİK İNOVASYON LİDERİ L’ACTONE

YILIN EN İYİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ - AKRAN AKADEMİ FATİH

YILIN EN İYİ MÜCEVHER MARKASI - MİNA PIRLANTA

YILIN EN İYİ ORGANİZASYON FİRMASI - SULTAN ORGANİZASYON

YILIN EN İYİ ÇİÇEK FİRMASI ROMANTİC FLOWERS

YILIN DİŞ HEKİMİ CEM BAYSAL

YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI MONDO BAZAAR

YILIN EN İYİ ZAYIFLAMA MERKEZİ FİTSLİM LİFE

YILIN EN İYİ MODEL AKADEMİSİ BAŞTEMUR SANAT AKADEMİ BİLAL BAŞTEMUR

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OTOMOTİV FİRMASI MSA GROUP

YILIN EN İYİ MODA EĞİTİM KURUMU ALTİER AKADEMİ

YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK DOKTORU GİNA MORET

TEŞEKKÜR PLAKETİ - ELİFÇE ORGANİZASYON ELİF İBİLİOĞLU TAŞ

YILIN OTOMOTİV FİRMASI NOVA MOTORS

KKTC YILIN EN İYİ MODA DERGİSİ EN MODA

YILIN EN İYİ TURİZM OTELİ AMBROSİA HOTEL BODRUM

TEŞEKKÜR PLAKETİ - DR. AJDA ARTAN

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN EĞİTİM KURUMU ILHAN ŞAHİN EĞİTİM KURUMLARI

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ARAÇ SERVİSİ ERSU OTOMOTİV





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