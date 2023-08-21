Modacılar uçağa göz koydu

Çıkışta kuaförün bahçesinde gördükleri uçağın çekilişle bir talihliye hediye edileceğini öğrenen iki güzel, adeta uçağa el koydu. Yusuf Yalmancı ile birlikte uçağın içine binen Şancı 5 milyon lira değerindeki uçağın kendisine çıktığında satacağını belirtti. Şancı “Ben düz yolda yürüyemiyorum nasıl uçayım? Satıp İngiltere’de açacağım yeni mağazam için harcarım” diye konuştu.

Göğüs dekolteli siyah payetli elbisesiyle uçağın yanında seksi pozlar veren Saraçoğlu, çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modacının fotoğrafları çok beğenildi.

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