Modacı Atıl Kutoğlu'ndan kadınlara destek

Vakıf merkezinde düzenlenen etkinlikte ilköğretimden üniversiteyi bitirene kadar desteklenen kız öğrenciler için hayata geçirilen “Umut Kızlar” projesi, 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde “Umut Kızlar Aydınlık Yarınlar” mesajı ile desteklendi.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftası nedeniyle vakıf merkezinde bir etkinlik düzenleyerek cemiyet hayatının güçlü kadınlarını bir araya getirdi. Modacı Atıl Kutoğlu’nun da destek verdiği etkinliğe Ayşegül Toplusoy, Fulya Eylik, Selma Türkeş, Yelda Güral ve Çağla Bostancı katıldı.

YEKÜV başkanı Tülay Erkan’nın ev sahipliğinde danışma kurulu üyesi Işın Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulundukları etkinlikte güçlü kadınlar eğitim için adeta el ele verdiler. Otuz iki yıldan beri on binlerce gence karşılıksız eğitim bursu veren, maddi manevi öğrencileri destekleyerek eğitime hizmet eden YEKÜV Vakfı kız öğrencilerin eğitimleri konusunda da ciddi çalışmalar yapıyor. İlköğretimden üniversiteyi bitirene kadar desteklenen kız öğrenciler için hayata geçirilen “Umut Kızlar” projesini uzun süredir devam ettiren YEKÜV yöneticileri, cemiyet hayatının önde gelen isimlerine vakıf çalışmalarını ve projelerini anlattılar. Toplantı sonunda ise eğitim için güçlerini birleştirdiklerini ve el ele verdiklerini belirterek “Umut Kızlar” projesi, 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde “Umut Kızlar Aydınlık Yarınlar” mesajı ile desteklendi.

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