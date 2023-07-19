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Moda dünyasının asi markası Rockupy artık Trendyol’da

11 yıldır uluslararası başarılara imza atan tekstil ajansı Studio Fashion Agency’nin 2018’de Almanya’da kurduğu global marka ROCKUPY geçtiğimiz aylarda Türkiye piyasasına girmişti. Moda tutkunlarına online satışla ulaşan ROCKUPY şimdi de Türkiye’nin en popüler alışveriş sitesi Trendyol’da!

Moda dünyasının asi markası Rockupy artık Trendyol’da

2012 yılında  Seyhan-Kayhan Eroğlu kardeşlerin kurduğu kreatif tekstil ajansı Studio Fashion Agency, yurt dışı odaklı bir organizasyonla 11 yıldır tüm dünyaya tekstil ihraç ediyor. Ajansa bağlı olarak 2018’de Almanya’da kurulan modanın asi markası ROCKUPY ise Avrupa ülkelerine dünyaca ünlü online satış platformları üzerinden pazarlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye piyasasına giren ROCKUPY şimdi de Trendyol ile işbirliği yaparak moda tutkunlarına ulaşacak.

Moda dünyasının asi markası Rockupy artık Trendyol’da

ROCKUPY, Trendyol'un güçlü ve geniş kitlelere ulaşan platformuyla birleşerek, moda tutkunlarına daha da fazla erişime sahip olacakları bir ortam sağlayacak. Eşsiz tasarımları ve kaliteli ürünleriyle adından söz ettiren ROCKUPY, Trendyol'un sağladığı avantajlarla birlikte müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi sunacak.

Moda dünyasının asi markası Rockupy artık Trendyol’da

ROCKUPY, Trendyol’un etkili lojistik ağı ve geniş ürün yelpazesi sayesinde daha geniş kitlelere hitap edecek. Bu heyecan verici ortaklıkla birlikte ROCKUPY markası, Trendyol'da yeni bir sayfa açıyor ve moda dünyasında adını daha da fazla duyurmayı hedefliyor.

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