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Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  

Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama! İşte detaylar...

Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  

Neşe Erberk’in kızı 22 yaşındaki Selin Gurdikyan önceki gün City's Nişantaşı’nda görüntülendi.

 

Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  
Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi eden ancak ilk 24’e giremeyerek hüsranla sonuçlanan yarışma sonrası ülkeye dönen Selin Gurdikyan, yarışmada kullandığı son kıyafetleri de teslim etmek için geldiğini belirterek, "Modacı Arzu Kaprol’un kıyafetlerini teslim ettim. Elimdeki valizim bomboş. Çok üzüldüm" dedi.

 Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  

Gurdikyan, "Evet sonuç beni çok üzdü. Bir yıl boyunca bütün odağım buydu annemle her şeyi planlamıştık. Kamp süreci çok eğlenceliydi. Sonlanmış olması beni üzdü. İnşallah başka kapıları açacağım. En azından ilk 24’te olmayı bekliyordum verdiğim emekle ülkemin ismini duyurmak istemiştim. Başka bir yarışmaya artık katılmayacağım" diye konuştu.

 Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  

Florida üniversitesinde tıp eğitimi alan Selin Gurdikyan, "Dördüncü yılı bitireceğim. Sonra 4 yıl daha okuyacağım" dedi.

Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  

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