Miss&Mr Modeller belli oldu

Rönesans Model Ajans organizasyonuyla bu yıl 23.'sü düzenlenen Miss&Mr Model Of Türkiye yarışmasının gala gecesi İzmir İstinye Art %100 Performans Arena’da gerçekleşti.

Özlem Yıldız ve Mert Şeker'in sunduğu gecede 2005 İzmir doğumlu Selin Soydan Miss Model, 2005 Manisa doğumlu Efe Musa Yurdagelen Mr Model seçildi. Kızlarda Merve Sude Ötkün ikinci, Elif Yüksel üçüncü olurken erkeklerde Mert Berkin Yoldaş ikinciliği, Danış Evin üçüncülüğü kazandı.

Yarışmanın jürisinde Simge Tertemiz ve Neslihan Yeldan gibi ünlü isimler de yer alırken organizasyona FMX estetik cerrah Dr.Farzan Malekzadeh, Aldeg İnşaat, Pierre Cardin Bedding, Smile Station, Dorsay Pırlanta, Elit Optik, İğne İplik moda, Rinelli, Maraton, Flo, Altier Akademi, Ünlü Boya gibi markalar sponsor oldular.

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