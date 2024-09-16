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Miss&Mr Model of Türkiye finali için geri sayım başladı 

Bu yıl 24.’sü düzenlenecek olan Miss & Mr Model of Türkiye yarışmasının finali için heyecan dorukta.  

Miss&Mr Model of Türkiye finali için geri sayım başladı 

Türkiye’nin en iyi modellerini seçmek için düzenlenen bu prestijli yarışmanın finali, 17 Eylül akşamı Antalya Manavgat'ta bulunan Sunthalia Hotels & Resorts’da gerçekleştirilecek.

Miss&Mr Model of Türkiye finali için geri sayım başladı 

Yarışmaya katılan modeller, 4 gün sürecek kamp boyunca hem eğitim alacak hem de son hazırlıklarını yapacak. Final gecesi ile zirveye ulaşacak olan bu organizasyon, moda ve güzellik dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

Miss&Mr Model of Türkiye finali için geri sayım başladı 

Türkiye’nin yeni yüzleri olmaya aday genç modellerin podyuma çıkacağı gecede jürinin vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor. Final heyecanı, 20 Eylül Cuma akşamı saat 21:00’de Dream Türk TV'de canlı yayınlanacak. Milyonlarca izleyicinin ekran başında olacağı bu unutulmaz gece, moda dünyasına damga vuracak anlara sahne olacak. 

 

Final Gecesi Detayları:

 

Tarih:17 Eylül 2024 

Yer:Sunthalia Hotels & Resorts, Manavgat, Antalya 

TV Yayını:20 Eylül 2024, 

Saat- 21:00  Dream Türk TV 

 

 

 

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