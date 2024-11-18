  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!

Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf! İşte detaylar...

Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!

Orta Doğu'da büyük hayran kitlesi olan Dilan Çıtak, Sarıyer Radisson Collection Hotel'de gerçekleşen Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi oldu.

Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!
Şarkıcı; Abdullah Greş ve Dr. Hanan Nasr ev sahipliğindeki geceye siyah stiliyle ve yırtmacıyla damga vurdu.

 Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!

Fast Trend organizasyonuyla yapılan görkemli etkinlikte Çıtak'la fotoğraf çektirmek isteyenler büyük yoğunluk oluşturdu. Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çıtak, "Çok heyecanlı. Benim için büyük tecrübe... Başka bir ülkede temsil etmek başka heyecanlı... Ayrıca Mısır'dan Kültür Bakanlığı onaylı bir ödül alacağım" dedi. Konuşulan elbisesi için şarkıcı, "Kıyafetimi Cihan Nacar yaptı. Müthiş geceye o hazırladı" diye konuştu.

 Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!

Levent Dörter ile evli olan Çıtak, "Dekolte sorun oluyor mu?" sorusuna, "Tartışması çıkıyor. Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi. Güzel kadın giymeli diyorum. Çok açık giyinmiyorum. Sahne olduğu zaman orası özgürce giyinmektir. Ruhu nasıl hissediyorsam öyle giyinmeliyim" yanıtını verdi.

Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!

(Abdullah Greş-Dr. Hanan Nasr)

KOLAY KOLAY YIKILMAM
Çıtak, "Son dönemde gönlünüz çok kırıldı mı?" sorusuna, "Çok şey üst üste geldi, kırıldı. Bizi ayakta tutan müziğim. Biz üretmeye devam ettikçe hiçbir şey bizi yıkamaz. Üç yaşından beri müziğe yapıştım. Kolay kolay yıkılmam" yanıtını verdi.

Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi olan Dilan Çıtak'tan çarpıcı itiraf!
Şarkıcı, "Sanat camiasında engelleniyor musunuz?" sorusuna, "Bu her dönemimde olacak, buna hazırım. Savaşmayı öğrendim. Başarının karşısında hiçbir şey duramaz" diye cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?
  Magazin

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Nihat Doğan'dan bomba açıklamalar!
  Magazin

Nihat Doğan'dan bomba açıklamalar!

Burak Dakak'ın kırmızı halı heyecanı
  Kültür - Sanat

Burak Dakak'ın kırmızı halı heyecanı

Özge Özpirinçci ve kızı Mercan'ın oyun günü!
  Magazin

Özge Özpirinçci ve kızı Mercan'ın oyun günü!

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!
  Magazin

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!

Selin Türkmen'den 'Karadut' itirafı
  Magazin

Selin Türkmen'den 'Karadut' itirafı