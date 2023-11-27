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Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı! İşte detaylar...

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  

Şeyma Subaşı, Mısır'a gitti.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Sosyal medya fenomeni çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Subaşı, 10 fotoğrafını yayınladı.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Sosyal medya fenomeni, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

 Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  

Subaşı, boşanıktan sonra tatiline devam ediyor.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Sosyal medya fenomeninin karelerine beğeni yağdı.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Subaşı, eski eşinin memleketi Mısır'dan paylaştığı karelerle adından söz ettirdi.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Fenomen isim, "Bazen 'vay be' diyorum çünkü hangisini daha çok beğendiğime karar veremiyorum" notunu düştü.

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  
Subaşı'na beğeni yağdı.

 

 

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