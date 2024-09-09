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‘Misery’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

Stephen King’in çok satan klasik romanı ‘Misery’den uyarlanan 1990 tarihli film kısa sürede gerilim klasikleri arasına girmişti. William Goldman’ın sahneye uyarladığı ‘Misery’yi Tema Sanat Yapım izleyici ile buluşturuyor. Oyunun başrollerinde Cansel Elçin ve Sedef Akalın var.

‘Misery’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

Başrollerinde Cansel Elçin ve Sedef Akalın’ın yer aldığı ‘Misery’ adlı tiyatro oyununun okuma provaları büyük bir heyecanla başladı.

‘Misery’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

Tema Sanat Yapım Sercan Akkaya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Kayhan Berkin’in yönettiği oyun, 11 Ekim'de Zorlu PSM’de gerçekleşecek prömiyeriyle izleyici karşısına çıkacak. Ekim ve kasım ayları boyunca farklı mekanlarda sahnelenecek olan bu gerilim dolu yapım, Anadolu turnesi kapsamında da Türkiye'nin çeşitli illerinde de tiyatro severlerle buluşacak.

‘Misery’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor

Oyun program ve tarihleri:

11 Ekim 2024 / Saat:20:30 / ZORLU PRÖMİYER 

18 Ekim 2024 / Saat:20:30 / FİŞEKHANE
19 Ekim  2024/  Saat 20:30/ BİLETİNİAL MOİ
1 Kasım 2024 / Saat: 20:30 / BEYLİKDÜZÜ AKM
4 Kasım 2024 / Saat:20:30 / DASDAS
22 Kasım 2024 / Saat:20:30 / FİŞEKHANE 
28 Kasım  2024/ Saat:20:30 / İZMİR İSTİNYE ART 
29 Kasım 2024 / Saat:20:30 / BURSA BOAB SAHNE 

Oyunun biletlerine www.biletix.com ve www.passo.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

Bilet fiyatları: 777 TL ile 999 TL arasında yer almaktadır.

 

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