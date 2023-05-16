Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?

Seda Sayan'ın işletmeci Oğulcan Engin, iki yıldır oyuncu Miray Daner ile aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla ayrıldılar. İddiaya göre bu ayrılığa Daner'in meslektaşı İlayda Alişan sebep oldu. Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın yakınlaştığı öğrenen Daner ilişkiyi sonlandırdı.

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