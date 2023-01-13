Miras Kavgası Çıktı

Cüneyt Arkın 'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname açıklandı. Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

MAHKEMEDE AÇIKLANDI

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti. Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Usta oyuncunun vasiyetiyle ilgili detaylara GÜNAYDIN ulaştı.

İLK EŞİ GÜLER MOCAN'DI

Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı. Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti.

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı 1966 yılında doğmuştur. Annesi Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Canlı, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızı ile hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. (Atakan Irmak-Sabah)

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