 Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta hayatını kaybetmesinden sonra miras kavgas büyüyor.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu duyurdu.

Ölümünün ardından açıklanan vasiyetinde Tayfur, oğlu Timur Turanbayburt'a ve kızı Tuğçe Tayfur'a hiçbir şey bırakmamıştı.

Sanatçının beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarıysa Nilüfer Turanbayburt’a kalmıştı.

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