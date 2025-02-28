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Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta hayatını kaybetmesinden sonra miras kavgas büyüyor.

 Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu duyurdu.

 Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Ölümünün ardından açıklanan vasiyetinde Tayfur, oğlu Timur Turanbayburt'a ve kızı Tuğçe Tayfur'a hiçbir şey bırakmamıştı.

 Miras kavgası büyüyor! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tüm sınai ve fikri haklarına tedbir konduğunu açıkladı!

Sanatçının beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarıysa Nilüfer Turanbayburt’a kalmıştı.

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