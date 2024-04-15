Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

En özel günlerden biri olan 23 Nisan’da, hediye alternatifleri arasında yer alan birbirinden renkli ve konforlu ayakkabı ve çanta modelleri FLO’da ebeveynleri bekliyor!

Çocukların severek kullanacağı ayakkabıları konforla buluşturan FLO, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda babet, sneaker ve çantalarıyla her zevke hitap eden modeller sunuyor.

Kız çocuk koleksiyonunda rugan, ışıltı ve fiyonk detaylı siyah, beyaz ve pudra renk seçeneği ile ön plandayken, sneakerlarda ise metalik detaylarla hareketlenen modeller dikkat çekiyor.

FLO’da erkek çocuklar için ise ilkbahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan sneakerlar kalın taban ve renkli şerit detaylarıyla göz dolduruyor.

Miniklerin en sevdiği Disney karakterlerinden Mickey ve Minnie Mouse FLO’nun yeni sezon çanta koleksiyonunda birbirinden farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Metalik ve desenli çanta modelleri ise miniklerin kombinlerinin en sevimli tamamlayıcısı oluyor.

Lumberjack, Kinetix, Polaris, Nike, Puma gibi kendi kategorisinde lider pek çok global markanın 23 Nisan modellerini www.flo.com.tr web sitesinde ve tüm FLO mağazalarında kolayca bulabilirsiniz.

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