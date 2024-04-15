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Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

FLO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda rahat adımlar atmak isteyen çocuklar için geniş ürün yelpazesiyle birçok hediye alternatifi sunuyor.  Miniklerin severek giyeceği modeller rahat yapılarıyla da gün boyu konfor sunuyor. 

Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

En özel günlerden biri olan 23 Nisan’da, hediye alternatifleri arasında yer alan birbirinden renkli ve konforlu ayakkabı ve çanta modelleri FLO’da ebeveynleri bekliyor!  

Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

Çocukların severek kullanacağı ayakkabıları konforla buluşturan FLO, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda babet, sneaker ve çantalarıyla her zevke hitap eden modeller sunuyor.

Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

Kız çocuk koleksiyonunda rugan, ışıltı ve fiyonk detaylı siyah, beyaz ve pudra renk seçeneği ile ön plandayken, sneakerlarda ise metalik detaylarla hareketlenen modeller dikkat çekiyor.

Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan FLO’da erkek çocuklar için ise ilkbahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan sneakerlar kalın taban ve renkli şerit detaylarıyla göz dolduruyor.  

Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

Miniklerin en sevdiği Disney karakterlerinden Mickey ve Minnie Mouse FLO’nun yeni sezon çanta koleksiyonunda birbirinden farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Metalik ve desenli çanta modelleri ise miniklerin kombinlerinin en sevimli tamamlayıcısı oluyor.

Miniklerin yüzlerini gülümsetecek 23 Nisan koleksiyonu FLO’dan

 

Lumberjack, Kinetix, Polaris, Nike, Puma gibi kendi kategorisinde lider pek çok global markanın 23 Nisan modellerini www.flo.com.tr web sitesinde ve tüm FLO mağazalarında kolayca bulabilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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